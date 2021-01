Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 gennaio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

GOMEZ-SIVIGLIA, I DETTAGLI DELL'AFFARE IN DIRITTURA D'ARRIVO. UFFICIALE, L'HELLAS VERONA PRENDE IN PRESTITO STURARO DAL GENOA. PICCINI RISOLVE CON L'ATALANTA E TORNA AL VALENCIA. MILAN, QUATTRO PROFILI PER IL TERZINO SINISTRO. ROMA, ALLEGRI HA DATO LA PROPRIA DISPONIBILITA'. PARMA, CEDUTO ADORANTE ALLA VIRTUS FRANCAVILLA.

Alejandro Gomez verso il Siviglia, emergono ulteriori contatti. Come raccolto da TMW, l'offerta per il giocatore è di 3 milioni a stagione fino al 2023. All'Atalanta andranno 8 milioni di euro: prestito con obbligo di riscatto a 6 milioni, più 2 milioni di bonus. Il Papu ha un'offerta anche dall'Hertha Berlino (ma lui preferisce la Spagna) ed ha rifiutato un triennale da 5 milioni netti dall'Al Hilal.

Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da Genoa CFC – a titolo temporaneo sino al temine della corrente stagione, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva – le prestazioni sportive del 27enne centrocampista Stefano Sturaro.

Il Valencia ha raggiunto un accordo con l'Atalanta per concludere anzitempo il prestito di Cristiano Piccini. Il terzino destro avrebbe dovuto concludere la stagione in nerazzurro, ma il minutaggio molto ridotto ha fatto sì che i due club decidessero per un rientro.

Non c’è solo Firpo nella lista del Milan. I rossoneri sono alla ricerca di un terzino dopo che l’ex Betis pare aver deciso di rimanere in Spagna causa nascita del figlio. Così ci sono altri quattro profili che vengono seguiti: Corriere dello Sport parla di Matias Vina del Palmeiras, Iago dell’Augsburg, Amavi dell’Olympique Marsiglia e Nuno Mendes dello Sporting.

La Roma sembra avere già quasi deciso per l'addio di Paulo Fonseca. Il portoghese è sempre più appeso a un filo dopo la sconfitta (prima sul campo, poi a tavolino) contro lo Spezia, senza dimenticare la lite con Edin Dzeko, a cui è stata tolta la fascia da capitano e che è stato spedito in tribuna per oggi. Così il club lavora all'alternativa. Allegri pare avere già dato la propria disponibilità con contatti indiretti, ma si lavora anche all'alternativa. Maurizio Sarri sembra una possibilità complicata - perché dovrebbe liberarsi dal contratto, come spiega Il Corriere dello Sport - mentre Mazzarri potrebbe fare da traghettatore fino a giugno.

La Virtus Francavilla ha reso noto di aver acquisto in prestito Andrea Adorante (20) dal Parma. Il giovane attaccante può essere subito convocato per la trasferta di Bari. Cresciuto nel Parma, Adorante è passato anche per il vivaio dell'Inter, e quest'anno ha esordito sia in campionato che in Coppa Italia.

WILLIAN JOSE' NUOVO ATTACCANTE DEL WOLVERHAMPTON. BENITEZ DICE ADDIO AL DALIAN. MANCHESTER UNITED, IL FUTURO DI POGBA SI DECIDERA' A FINE STAGIONE. DIEGO COSTA HA DETTO NO ALL'AL SHABAB CLUB.

Willian José è un nuovo giocatore del Wolverhampotn. Il club inglese ha annunciato di aver prelevato la punta della Real Sociedad in prestito con diritto di riscatto.

Dopo un anno a mezzo termine l'avventura al Dalian di Rafa Benitez. A darne l'annuncio è lo stesso tecnico spagnolo sul proprio sito ufficiale: "Sfortunatamente, come molte cose accadute l'anno scorso, il virus COVID-19 ha cambiato le nostre vite e i nostri piani. Purtroppo, da oggi, io e il mio staff tecnico non continueremo ad allenare al Dalian People's Professional Football Club. E' stata un'esperienza meravigliosa, per la quale vorrei ringraziare tutti, gli allenatori, lo staff medico e la dirigenza del club, nonché i nostri giocatori. Vorrei ringraziarli per aver messo al primo posto il loro impegno, per il loro sostegno durante il nostro mandato e il loro lavoro estremamente duro. Per tutti noi, l'epidemia è ancora in corso. Quando questa decisione è stata presa, sostenere la nostra famiglia è sempre stata la nostra priorità. Dietro di noi, in Cina, specialmente a Dalian, questa grande città, abbiamo lasciato molti amici e bei ricordi. Cerchiamo di apprendere e comprendere una nuova cultura, utilizzando nuovi metodi per diffondere un concetto di calcio più professionale ed europeo. Credo che i metodi che abbiamo lasciato possono consentire alla squadra di proseguire con i loro successi. Da quando siamo arrivati qui, la prima squadra è stata ringiovanita gettando le basi per il futuro. Vi saluto con tristezza, ma allo stesso tempo credo che il futuro del Dalian Professional Football Club sia luminoso.

Il Manchester United non deciderà il futuro di Paul Pogba prima della fine della stagione. La buona striscia in Premier League - con i Red Devils a un passo dal primo posto - potrebbe cambiare il futuro del centrocampista francese dopo le frizioni invernali. Non è quindi da escludere una possibile permanenza per l'ex Juventus.

Il futuro di Diego Costa non è ancora scritto, ma intanto l'attaccante, attualmente senza squadra dopo aver risolto il contratto con l'Atletico Madrid, ha detto no all'Arabia Saudita. Secondo quanto raccolto da TMW infatti, il presidente dell'Al-Shabab Club avrebbe voluto tesserare l'attaccante classe '88, ma il brasiliano naturalizzato spagnolo ha declinato l'offerta.