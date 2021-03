Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

MILAN, INCONTRO PER IL RINNOVO DI KESSIE. JUVE, DYBALA SUL MERCATO? PORTE GIREVOLI IN SERIE A, ANCHE LA ROMA ALLE PRESE COI PROLUNGAMENTI

Giornata calda a Casa Milan: si è visto infatti l’agente di Frank Kessié. Dall’incontro è emersa l'intenzione di trovare un accordo per andare avanti insieme: cauto ottimismo per il prolungamento del centrocampista ivoriano, in scadenza nel 2022, che chiede un aumento importante dell'ingaggio. Tutto fermo per quanto riguarda un altro rinnovo, quello di Donnarumma, mentre i rossoneri pensano al riscatto di Fikayo Tomori, arrivato dal Chelsea con un diritto fissato a 28 milioni di euro: 15 milioni sono già stati stanziati dall'inverno e sono in cassaforte in attesa di essere utilizzati, anche se Maldini cercherà di ottenere uno sconto dal club inglese. Possibile l’addio di Brahim Diaz e Dalot, come terzino destro il Milan ha bussato alla porta del Torino per Wilfred Singo: Cairo lo valuta 30 milioni di euro, c’è anche la concorrenza del Liverpool che ne mette sul piatto 20. Spunta un’alternativa a Thauvin: piace Riccardo Orsolini del Bologna, e i rossoneri continuano a pensare anche Matteo Pessina.

Per la Juventus si riapre il caso legato a Paulo Dybala: l’argentino non è considerato incedibile dalla società bianconera, complice il contratto non ancora rinnovato e una stagione tormentata dagli infortuni. Possibile così che la Joya finisca sul mercato in estate. A Torino dovrebbe alla fine restare Gianluigi Buffon: nonostante la tentazione di un’altra avventura all’estero, il portiere vuole battere il record di Ballotta e dalla dirigenza della Juve non dovrebbero arrivare obiezioni in tal senso. Mauro Icardi ha rimandato al mittente le voci di un ritorno in Italia: “Sto bene al PSG, sono felice del mio contratto”.

Porte girevoli all’Atalanta, e non solo. Gli orobici potrebbero valutare una rivoluzione in estate: Gollini è finito nel mirino della Roma, che continua a pensare anche a Juan Musso dell’Udinese (impegnata nella trattativa per il rinnovo del tecnico Gotti). Anche la Lazio riflette sul proprio estremo difensore: in estate i biancocelesti saluteranno Strakosha e pensano a Lorenzo Montipò del Benevento (che in attacco potrebbe accogliere Quagliarella in attacco in caso di mancato rinnovo con la Samp). Per completare il giro dei portieri, a Napoli c’è Alex Meret in bilico: l’italiano potrebbe salutare in assenza di garanzie sul ruolo da titolare.

La Roma tratta il rinnovo di Jordan Veretout (“ne stiamo parlando”, dice l’agente) e anche quello di Gianluca Mancini (incontro recente con l’agente Riso, obiettivo 2025 con prolungamento). Da decifrare il futuro di un altro giallorosso come Henrikh Mkhitaryan, probabilmente legato alla Champions. Sull’altra sponda del Tevere, la Lazio pensa a Ianis Hagi, ma anche al colombiano del River Plate, Rafael Borré. In difesa, Lotito studia la situazione di Elseid Hysaj e Nikola Maksimovic, entrambi in odore di addio al Napoli. Il Genoa si tiene stretto il proprio tecnico Davide Ballardini, mentre la Fiorentina riaccoglierebbe a braccia aperte Cesare Prandelli: dopo il riposo potrebbe diventare il direttore del nuovo centro sportivo viola. Chiudiamo con l’Inter: Arturo Vidal strizza l’occhio sui social al Flamengo dove gioca l’amico Isla, ma rimarrà in nerazzurro almeno fino a fine contratto.

BROWN LASCIA IL CELTIC. EMRE BELOZOGLU NUOVO ALLENATORE DEL FENER

Scott Brown, capitano del Celtic, lascerà gli hoops al termine della stagione ponendo fine a un'avventura lunga 14 anni. Il centrocampista vestirà la maglia dell'Aberdeen con cui ha firmato un pre-contratto con accordo biennale nel ruolo di calciatore-allenatore. Il Fenerbahçe ha reso noto che Erol Bulut non è più l'allenatore della prima squadra. Il tecnico paga i risultati non all'altezza delle aspettative. Prenderà la guida della prima squadra l'attuale direttore sportivo Emre Belozoglu che manterrà così il doppio incarico fino al termine della stagione.

L’ex centrocampista della Fiorentina, Mario Bolatti diventerà il nuovo ds dell’Huracan: la prossima settimana la firma. Sirene tedesche per Niko Kovac, ex allenatore del Bayern Monaco e oggi alla guida del Monaco: l’Hertha Berlino ha già provato due volte a convincerlo a lasciare il Principato senza successo.