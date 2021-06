Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 giugno

vedi letture

FIORENTINA, È FATTA PER ITALIANO. JUVENTUS, SI TRATTA DI NUOVO IL RINNOVO DI DYBALA. ROMA, DUE USCITE - Dovrebbe arrivare nella giornata di oggi l'ufficialità della notizia di Vincenzo Italiano come nuovo allenatore della Fiorentina, solo dopo che sarà stata comunicata anche la sua risoluzione con lo Spezia. Per il tecnico nativo di Karlsruhe un contratto biennale con opzione per il terzo anno e un bonus in caso di piazzamento europeo.

La Juventus è pronta a tornare a trattare il rinnovo di Paulo Dybala e tra qualche settimana, al rientro dell'argentino dalle vacanze, le parti si rimetteranno a trattare. La richiesta è stata fatta esplicitamente da Massimiliano Allegri, che vuole puntare su di lui a prescindere da quello che sarà il futuro di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato da Sportmediaset il ritorno dello stesso Allegri sulla panchina della Juve potrebbe rigenerare la Joya, che ha appena concluso la sua stagione

Dopo il prestito al Rizespor, Godfred Donsah è tornato al Bologna ma difficilmente resterà alla corte di Mihajlovic. Secondo quanto riportato da Sky infatti il centrocampista ghanese piace molto all'Empoli neo promosso in serie A.

Pau Lopez e Cengiz Under pronti a lasciare la Roma. Sono loro i primi big che il ds Tiago Pinto starebbe per piazzare: trattativa serrata con l'Olympique Marsiglia, agenti e intermediari al lavoro per provare a limare i dettagli di un affare che le parti hanno già impostato.

Le parti stanno lavorando al prestito ma è ancora da definire la formula. L'OM, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, pressa per avere la certezza che in futuro sia Pau Lopez che Under possano diventare due colonne del progetto del club marsigliese. E a metà della settimana che sta per iniziare è attesa l'accelerata forse decisiva.

Pur non avendo esercitato il diritto di riscatto che si era riservato nell'accordo di un anno fa con l'Inter, il Verona potrebbe riabbracciare presto Federico Dimarco. Secondo il quotidiano L'Arena, l'idea del d.s. nerazzurro Piero Ausilio sarebbe quella di utilizzare l'esterno come pedina di scambio per arrivare a Marco Silvestri, obiettivo del club di viale della Liberazione per il ruolo di vice-Handanovic.

Sembra prossimo alla conclusione il tormentone legato alla panchina della Sampdoria. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Secolo XIX, il presidente Ferrero sarebbe convinto di puntare su Roberto D'Aversa che avrebbe staccato Marco Giampaolo. A far pendere l'ago della bilancia è il fatto che liberarsi dal Parma costa a D'Aversa meno di quanto non costi a Giampaolo liberarsi dai granata.

Il futuro di Salvatore Sirigu è sempre più lontano da Torino. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, il portiere granata, in assenza di un’offerta da parte di un club, potrebbe rescindere. Questa sarebbe l'intenzione della società del presidente Cairo.

BORUSSIA DORTMUND, TROVATO IL SOSTITUTO DI SANCHO. PSG, SERGIO RAMOS AD UN PASSO -

Il Borussia Dortmund va a caccia del sostituto di Jadon Sancho, che dovrebbe firmare a breve per il Manchester United. Come riportato dal Ruhr Nachrichten, i gialloneri hanno individuato il giocatore ideale: si tratta di Noni Madueke del PSV, valutato circa 20 milioni di euro. Il BVB dovrebbe invece incassare dalla cessione di Sancho circa 90 milioni di euro più bonus.

Sergio Ramos è sempre più vicino al Paris Saint-Germain. Come riportato dal Mundo Deportivo, il difensore ex Real Madrid sta già cercando assieme alla sua famiglia una casa nella Capitale francese, dove passare in serenità i prossimi anni della sua carriera. Nelle prossime ore la trattativa con il PSG dovrebbe accelerare, al punto che il calciatore ha già rivelato ad alcuni dei suoi ex compagni che Parigi sarà la sua prossima destinazione.

Il Real Madrid potrebbe investire per rinforzare il reparto difensivo, già orfano di Sergio Ramos e che potrebbe perdere anche Raphael Varane, il cui contratto è in scadenza nel 2022. Il club spagnolo, riporta il Daily Mirror, starebbe preparando un'offerta da per Wesley Fofana, difensore in forza al Leicester autore di una grandissima stagione in Premier League e obiettivo in passato del Milan.