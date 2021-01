Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'1 gennaio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVE SU DEPAY, MA IL BARCELLONA NON MOLLA LA PRESA. MILAN, SU SIMAKAN ANCHE IL CHELSEA. SU KABAK SI MUOVE IL MANCHESTER UNITED. INTER, SI RAFFREDDA LA PISTA LIVERPOOL PER SKRINIAR. ROMA, EVERTON PRONTO A RISCATTARE OLSEN. NAPOLI-MILIK, È CAOS: LA SOCIETÀ CHIEDE I DANNI AL CALCIATORE. NEL FRATTEMPO L'ATLETICO MADRID OFFRE 6 MILIONI. GLI AZZURRI SI MUOVONO PER PAPASTATHOPOULOS FIORENTINA, CONTATTI PER NSAME. CONTATTI CON LA LAZIO PER CAICEDO. BOLOGNA, OBIETTIVO PELLEGRI: MA SERVE IL VIA LIBERA DEL MONACO.

JUVENTUS

Il Barcellona continua a seguire con attenzione Depay, giocatore che anche la Juventus starebbe valutando in vista del mercato di gennaio. L'attaccante è in scadenza di contratto col Lione e basterebbero 5 milioni di euro per acquistare il suo cartellino. Proprio sul fattore low cost starebbe facendo leva il tecnico blaugrana Koeman, che sta cercando di convincere il consiglio del club, ad acquistare l'olandese prima della prossima estate. I bianconeri sono comunque in corsa, ma il Barça ha una carta da giocarsi rispetto alla Vecchia Signora: il giocatore sogna da sempre di vestire la maglia dei catalani. A riportarlo è AS.

INTER

Il Liverpool continua a corteggiare Milan Skriniar, ma al momento i Reds non vogliono spendere cifre folli. Secondo il Liverpool Echo la società continuerà a monitorare il calciatore, ma senza spendere troppo in questa sessione invernale di mercato.

MILAN

Secondo quanto riportato da Le10Sport, potrebbe esserci un nuovo ostacolo per il Milan sulla strada che porta a Mohamed Simakan dello Strasburgo. Secondo il portale francese infatti, anche il Chelsea avrebbe messo gli occhi sul giovane centrale, attualmente obiettivo numero uno di Maldini e Massara per rinforzare la rosa di Pioli.

Il Milan è al lavoro per cercare di rinforzare la difesa, con il nome di Ozan Kabak che continua a rimanere tra i più caldi. Con lo Schalke 04 in crisi di risultati, il prezzo del centrale turco potrebbe scendere e abbassarsi anche la richiesta da parte del club di Gelsenkirchen, ma la concorrenza non manca ed è più che agguerrita. Secondo quanto raccolto da TMW, infatti, sul classe 2000 oltre al Liverpool di Klopp c'è anche il Manchester United (intenzionato a rinnovare la difesa del futuro). Due big del calcio europeo, anche dal punto di vista delle risorse economiche.

ROMA

Robin Olsen ha lasciato l'Italia la scorsa estate per accasarsi all'Everton di Ancelotti con la formula del prestito e ora i Toffees sono pronti a trattare conn i giallorossi il riscatto anticipato del portiere svedese. Possibile che nelle prossime settimane i due club trovino un'intesa per la cessione a titolo definitivo dell'estremo difensore che in questa stagione ha disputato 2 presenze in Premier League.

NAPOLI

La vicenda Milik-Napoli è destinata a non riguardare più solo il calciomercato ma anche i tribunali. Il club azzurro ha citato in giudizio il calciatore polacco per danno d'immagine, chiedendo un risarcimento da 1 milione di euro per l'ammutinamento post Champions del 5 novembre 2019 ma anche per una pubblicità non autorizzata relativa al ristorante del calciatore a Katowice. Il giocatore ha risposto minacciando azioni legali, forse la messa in mora del club, per il mancato pagamento da parte di De Laurentiis dello stipendio di ottobre, che invece è stata corrisposta regolarmente ai compagni di squadra, tranne a chi, come lui, è in scadenza nel prossimo giugno, come Maksimovic e Hysaj. Il Napoli ha comunque tempo per pagare tutti gli arretrati del 2020 entro il 16 febbraio e dunque c'è ancora tempo ma il caos è letteralmente esploso e sicuramente non rasserenerà gli animi all'interno dello spogliatoio. A riportarlo è Il Corriere dello Sport sul proprio sito.

Secondo quanto riferito dal sito del Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe rifiutato una proposta da 6 milioni di euro presentata dall'Atletico Madrid per Arkadiusz Milik. Il club azzurro ha ribadito all'agente del calciatore che aveva portato l'offerta spagnola, che per acquistare il polacco servono non meno di 15-16 milioni tra parte fissa e bonus. Senza rilancio da parte dei Colchoneros dunque, anche la pista che porta in Spagna rischia di saltare per l'attaccante che comunque da oggi potrà firmare per qualsiasi società in vista del prossimo giugno.

Il Daily Mail, pur riportando ancora l'interessamento da parte del Napoli per il difensore centrale dell'Arsenal Sokratis Papastathopoulos, aggiunge che potrebbe essere il Fenerbahce a trovare la giusta strada per assicurarsi l'esubero della squadra di Arteta. I turchi, che si sarebbero fatti vivi anche per Ozil, paiono decisamente vicini all'ex Borussia Dortmund.

FIORENTINA

TicinoOnline conferma l'interessamento da parte della Fiorentina per l'attaccante dello Young Boys Jean-Pierre Nsame, col club svizzero che avrebbe bisogno di fare cassa per far fronte alla crisi Covid e per operare sul mercato in entrata. Il costo del cartellino si aggira tra 6 e gli 8 milioni di euro, con il club viola che negli ultimi giorni avrebbe avuto diversi colloqui con i gialloneri per parlare del possibile acquisto del camerunese con passaporto comunitario. Il giocatore, sarebbe prontissimo a dire sì alla società di Commisso, anche perché rispetto a quanto guadagna in Svizzera, vedrebbe raddoppiato l'importo del proprio ingaggio.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, la Fiorentina nei prossimi giorni proporrà 5 milioni di euro alla Lazio per ottenere il cartellino di Felipe Caicedo, attaccante in rotta con Inzaghi e con il club in generale. Al giocatore invece, verrà presentata un'offerta da più di 2 milioni di euro a stagione fino al 2023, mentre dal Qatar gli sarebbe arrivata una proposta di 7 milioni all'anno.

BOLOGNA

Pietro Pellegri è uno degli obiettivi più caldi per il mercato in entrata del Bologna. La giovane stellina del Monaco, partito dal Genoa senza però trovare fortuna in Ligue 1, piace molto a Sabatini che vorrebbe riportarlo in Italia. Il club del Principato però dovrebbe aiutare gli emiliani nei contorni economici dell'affare, prima di tutto dando il via libera ad un eventuale prestito. A riportarlo è il sito della Gazzetta dello Sport.

JORGINHO, L'AGENTE APRE AL RITORNO IN ITALIA. LEICESTER, GRAY NON RINNOVA: SI MUOVONO BENFICA, MARSIGLIA E MONACO. IL MANCHESTER CITY PENSA GIÀ AL FUTURO, GUARDIOLA VUOLE CONVINCERE KANE. TOTTENHAM, IL PSG SU LLORIS: GLI SPURS NON VOGLIONO CEDERE IL FRANCESE. IL WATFORD CONFERMA L'ARRIVO DI ZINCKERNAGEL.

Joao Santos, agente del centrocampista del Chelsea Jorginho ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli svelando la possibilità che in futuro il giocatore italo-brasiliano torni in Serie A: "È stata un'ottima stagione per Joerginho, anche in Nazionale ha fatto benissimo. L'anno prossimo ci sarà l'Europeo e spera di fare benissimo con gli azzurri. Sta molto bene al Chelsea ma sicuramente avrebbe piacere di tornare in Italia al termine dell'accordo con i Blues".

Secondo quanto riportato dal tabloid The Sun in Inghilterra, sarebbero diversi i club interessati a provare ad acquistare a parametro zero l'esterno offensivo in scadenza col Leicester Demarai Gray. Marsiglia, Benfica e Monaco sono interessate al giocatore che da oggi potrà accordarsi con un nuovo club.

Secondo quanto riferito da Bild in Germania, il tecnico del Manchester City Pep Guardiola starebbe pensando alla possibilità di acquistare Harry Kane dal Tottenham nel corso della prossima estate per sostituire Aguero in scadenza di contratto e probabile partente.

Il Watford ha confermato tramite il proprio sito ufficiale di aver acquistato l'esteno danese Philip Zinckernagel dal Bodo/Glimt con il giocatore che ha firmato un accordo di cinque anni e mezzo, fino al 2026.