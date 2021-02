"Mi dispiace per Gattuso, ma ho già i miei problemi". Rivedi Pirlo prima di Napoli-Juve

Gattuso domani rischia la panchina in caso di risultato negativo. Cosa ne pensi? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro il Napoli ha risposto così: "Fa parte del nostro lavoro, può capitare di essere mandati via. Può capitare che per uno o per l'altro ci possano essere momenti più difficili, non ho alcun problema a riguardo, Mi dispiace per la situazione di Rino ma io ho già i miei problemi. Noi la prepariamo per vincere, il nostro obiettivo è sempre quello di fare il nostro meglio". Rivedi il video con le sue parole!

