Michele Serena: "Pirlo? Difficoltà preventivabili. In estate cambiamenti nella dirigenza Juve"

Michele Serena, nel suo lungo passato da calciatore, nell'89-'90 ha indossato anche la maglia della Juventus. L'ex terzino ha parlato a TuttoJuve dell'attualità di casa bianconera dopo il pareggio con la Fiorentina: "Il risultato è giusto, perché nel primo tempo la Fiorentina ha fatto meglio della Juve. CR7? Secondo me non ha giocato bene. Ha avuto occasioni per fare gol e non è mai riuscito a segnare. Cosa deve fare la Juventus per invertire la tendenza? Semplicemente vincere le cinque partite che rimangono. Anche perché le altre squadre viaggiano e sono più in forma. Per me Atalanta e Napoli, ora come ora, stanno meglio della Juve. Pirlo merita la conferma? Non saprei rispondere. Secondo me quest'estate ci saranno alcuni cambiamenti in generale in chiave dirigenza Juve. Su Pirlo dico solo che, se hai fatto questa scelta, dovevi mettere in preventivo che potevi andare incontro ad alcune difficoltà".