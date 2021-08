Milan accostato a Isco, ma Ancelotti frena: "Pronto per giocare, può competere con tutti al Real"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in campionato, mister Carlo Ancelotti ha speso belle parole per l'obiettivo tra le tante del Milan Isco: "Si è presentato e ha lavorato bene, è già pronto per giocare. Non posso fare paragoni con gli anni precedenti, perché io non c'ero, ma oggi Isco può competere con tutti per un posto", le dichiarazioni del tecnico del Real Madrid.