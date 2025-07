Milan, arriva un segnale dal Club Brugge? Jashari out nell'amichevole di oggi

Ardon Jashari ha saltato il ritiro che il Club Brugge ha deciso di intraprendere tra Glasgow e Londra e continua a restare fuori dalle amichevoli della squadra. Come riportato da MilanNews.it, il centrocampista non è sceso in campo, e non lo farà nemmeno nei prossimi minuti, nel test che i suoi compagni hanno iniziato a giocare alle 18 contro i polacchi del Rakow Czestochow.

Certamente questa decisione è un segnale positivo per la buona riuscita della trattativa con il Milan, che lo ha messo in cima alla lista degli obiettivi ormai da tempo. Nelle prossime ore capiremo di più sul da farsi, ma la speranza del diretto interessato, come si legge su gazzetta.it, è che la cosa possa sbloccarsi. I rossoneri però non hanno intenzione di andare oltre i 32 milioni di euro più bonus, già rifiutati dai proprietari del cartellino dello svizzero.

I dirigenti neroblu fanno muro, ma nel weekend qualcosa potrebbe cambiare. Lunedì il classe 2002 tornerà ad allenarsi con il Club Brugge, anche se la sua volontà è chiara. Nel weekend qualcosa può succedere, magari anche grazie all'acquisto da parte dei belgi di Aleksandar Stankovic dall'Inter, per il quale però al momento non c'è accordo tra le parti, che si riaggiorneranno.