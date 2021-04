Milan, attesa per Gigio. Intanto i rossoneri scelgono il secondo: in arrivo Mirante dalla Roma

Il futuro di Gianluigi Donnarumma è il grande tema di casa Milan. Il contratto del portiere è in scadenza a fine stagione e molto dipenderà dalla Champions League, che i rossoneri si giocheranno in sostanza il 9 maggio nello scontro diretto con la Juventus, grande corteggiatrice di Gigio. In attesa di capire cosa sarà del titolare, secondo la Repubblica il Milan ha comunque già deciso a chi toccherà il compito di dodicesimo: dalla Roma dovrebbe infatti arrivare a costo zero Antonio Mirante.