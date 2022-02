Milan, Ballo-Touré non convince: può partire in estate. Al suo posto piace Adrien Truffert

Come si legge sulle pagine di Tuttosport in casa Milan non sono del tutto convinti del rendimento di Fodé Ballo-Touré e per questo la dirigenza starebbe valutando la sua cessione in estate: per sostituirlo, piace molto Adrien Truffert, terzino sinistro classe 2001 del Rennes e della Francia Under 21.