Milan, Calabria fuori un mese. Per Leao, Rebic e Romagnoli serviranno 2-3 settimane

La Gazzetta dello Sport analizza nel dettaglio la situazione degli infortunati in casa Milan. La situazione più preoccupante è quella di Davide Calabria che nella giornata di oggi si sottoporrà ad intervento per il problema al menisco mediale: tempi di recupero stimati in circa un mese. Per quanto riguarda Leao, Rebic e Romagnoli, per tutti si parla di un recupero nell'arco delle 2-3 settimane, mentre Mandzukic e Maldini sono vicini al rientro.