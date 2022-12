Milan, Calabria sulle sue condizioni: "Infortunio alle spalle. Sto riassaporando il campo"

Nel corso della sua intervista a Sky Sport, il terzino del Milan Davide Calabria ha parlato anche delle sue condizioni e del suo rientro in campo dopo molte settimane ai box: "Dal campo, a Empoli, avevo percepito che fosse un infortunio un po' strano: è stato un insieme di emozioni. Il fatto di non saper bene quanto potevo star fuori e come mai è successa questa cosa, ma ora l'ho messa alle spalle. Abbiamo lavorato tanto per tornare ad essere qui, sto bene, sto praticamente recuperando la forma migliore. Sto facendo la preparazione da solo per recuperare in sicurezza, sono contento comunque di iniziare a riassaporare un po' il campo con la squadra e a breve dovrei rientrare".