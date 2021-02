Milan, Calhanoglu torna in campo senza rinnovo: c'è ottimismo ma niente fumata bianca

Non basta il raddoppio dell'attuale ingaggio da 2,5 milioni di euro per arrivare alla fumata bianca per il rinnovo di Hakhan Calhanoglu col Milan. Il turco continua a chiedere 6 milioni di euro e nonostante tra club e giocatore ci sia ottimismo per il buon esito delle trattative, la firma appare lontana e non scontata. Il calciatore intanto tornerà finalmente in campo in seguito al recente infortunio e proverà a segnare e far segnare, anche con l'intento di accelerare i colloqui tra le parti per non vivere troppo a lungo nell'incertezza del futuro. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.