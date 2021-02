Milan, Calhanoglu vuole restare ma per il rinnovo la distanza continua a essere importante

Hakhan Calhanoglu non ha intenzione di abbassare le proprie pretese per il rinnovo di contratto al di sotto dei 5 milioni a stagione, con ulteriori bonus da trattare per arrotondare ulteriormente l'ingaggio. Il Milan è fermo a 4 milioni di euro, cifra che non soddisfa il centrocampista di Pioli. La questione però non è compromessa e le parti continueranno a trattare, anche visto che lo stesso giocatore ha già rifiutato alcune proposte arrivate dalla Premier League perché la priorità è restare in rossonero. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.