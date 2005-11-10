Ufficiale Scafatese, rinforzo in mezzo al campo: preso Mattia Scognamiglio

La Scafatese ha ufficializzato l'ingaggio del difensore Mattia Scognamiglio. Il classe 2000 arriva dopo l'ultima stagione tra Aquila e Gelbison.

La Scafatese aggiunge esperienza alla propria retroguardia. Il club campano ha annunciato l'acquisto di Mattia Scognamiglio, difensore centrale classe 2000 cresciuto nei settori giovanili di Virtus Entella e Genoa e reduce da una stagione divisa tra Aquila e Gelbison, con un totale di 31 presenze.

La nota del club

La Scafatese Calcio 1922 comunica agli organi di stampa l'acquisizione delle prestazioni del calciatore Mattia Scognamiglio.

Difensore centrale classe 2000, cresciuto nelle giovanili di Virtus Entella e Genoa, Scognamiglio vanta trascorsi importanti con le casacche di Viareggio, Gavorrano, Savoia, Rieti e Vis Artena, mentre nell'ultima stagione si è diviso tra Aquila Gelbison, con un bottino complessivo di 31 gare.