Alexiou saluta l'Inter: il difensore passa all'AEK in prestito con diritto di riscatto
L'AEK ha annunciato l'acquisto del difensore greco Christos Alexiou dall'Inter. L'operazione è stata definita con la formula del prestito di una stagione con diritto di riscatto.
Alexiou è nato ad Atene il 30 giugno 2005. Difensore centrale alto 1,86 metri, è cresciuto nel settore giovanile dell'Atromitos prima di trasferirsi all'Inter all'età di 16 anni, dopo aver attirato l'attenzione del club nerazzurro.
La sua crescita nel vivaio dell'Inter è stata costante e lo ha portato a diventare capitano della formazione Primavera, con cui ha conquistato il campionato nella stagione 2024/25. Ha inoltre vestito la maglia delle nazionali greche Under 17 e Under 19 e finora ha collezionato 10 presenze con l'Under 21.
Il club greco ha accolto così il nuovo arrivato:
"Benvenuto all'AEK, Christos. Ti auguriamo salute e tanti successi con la nostra squadra!"