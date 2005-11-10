Ufficiale Alexiou saluta l'Inter: il difensore passa all'AEK in prestito con diritto di riscatto

L'AEK ha ufficializzato l'arrivo di Christos Alexiou dall'Inter. Il difensore greco classe 2005 si trasferisce in prestito con diritto di riscatto.

L'AEK ha annunciato l'acquisto del difensore greco Christos Alexiou dall'Inter. L'operazione è stata definita con la formula del prestito di una stagione con diritto di riscatto.



Alexiou è nato ad Atene il 30 giugno 2005. Difensore centrale alto 1,86 metri, è cresciuto nel settore giovanile dell'Atromitos prima di trasferirsi all'Inter all'età di 16 anni, dopo aver attirato l'attenzione del club nerazzurro.

La sua crescita nel vivaio dell'Inter è stata costante e lo ha portato a diventare capitano della formazione Primavera, con cui ha conquistato il campionato nella stagione 2024/25. Ha inoltre vestito la maglia delle nazionali greche Under 17 e Under 19 e finora ha collezionato 10 presenze con l'Under 21.

Il club greco ha accolto così il nuovo arrivato:

"Benvenuto all'AEK, Christos. Ti auguriamo salute e tanti successi con la nostra squadra!"