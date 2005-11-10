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Juventus, un innesto per il futuro: depositato il contratto del giovane Okolo

Juventus, un innesto per il futuro: depositato il contratto del giovane Okolo TUTTOmercatoWEB
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Daniel Uccellieri
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Daniel Uccellieri
Oggi alle 15:44Serie A
La Juventus ha depositato il contratto di Daniel Okolo. L'attaccante classe 2007 arriva a parametro zero dalla Triestina per rinforzare il settore giovanile.

Non solo operazioni per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. La Juventus continua a investire anche sui giovani talenti e ha definito l'acquisto di Daniel Okolo, attaccante classe 2007 reduce dall'avventura alla Triestina.

Come si apprende dal sito della Lega Serie A, la Juventus ha depositato il contratto del giocatore, che arriva in bianconero a parametro zero. Okolo è reduce da una stagione in cui ha collezionato 26 presenze con l'Under 18 della Triestina e ha già assaggiato il calcio professionistico con 10 apparizioni in Serie C, impreziosite da un gol.

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