Milan, con Leao ko basta panchine per Theo: Jimenez giocherà al posto del portoghese

Nell'ultima partita contro il Verona, Rafael Leao è stato costretto a lasciare il campo nel primo tempo a causa di un problema muscolare. Gli esami effettuati il giorno successivo hanno escluso lesioni, evidenziando però un’elongazione al flessore. Il portoghese sarà sottoposto a nuovi controlli nei prossimi giorni, ma è già certo che salterà la sfida di campionato di domenica contro la Roma. L’obiettivo è recuperarlo in tempo per la semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus, in programma il 3 gennaio.

Con l’assenza di Leao, oltre a quelle di Okafor e Pulisic, il Milan dovrà riorganizzare l’attacco. Secondo il Corriere dello Sport, il principale candidato per sostituire Leão come esterno sinistro è Alex Jimenez. Se lo spagnolo sarà schierato in avanti, il ruolo di terzino sinistro dovrebbe essere affidato a Theo Hernández, pronto a tornare titolare dopo due partite iniziate dalla panchina.

Così Paulo Fonseca, tecnico del Milan, aveva delineato venerdì sera nel post-partita di Verona le condizioni fisiche di Leao: “Ho parlato adesso con Rafa. Mi sembra che non sia niente di speciale. Vediamo domani. È stato un cambio più preventivo, lui non ha voluto rischiare”. E invece sugli infortuni del Milan in generale ha aggiunto: “Theo Hernandez non è infortunato. Rafa non è niente di speciale. Pulisic è arrivato dopo un infortunio in Nazionale. Morata ha la tonsillite. Il problema è stato solo con Musah e Loftus-Cheek, sugli altri sono cose che non possiamo controllare”.