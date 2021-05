Milan, confermato il controllo specialistico per Ibrahimovic: prassi per un problema al ginocchio

Come già anticipato da Pioli, è stato confermato il controllo medico-specialistico per Zlatan Ibrahimovic nei prossimi giorni, come da prassi vista la zona colpita dall’infortunio. MilanNews.it evidenzia come lo svedese sia uscito a gara in corso contro la Juventus per un dolore al ginocchio sinistro.