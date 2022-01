Milan, contatti con Mendes e Lille per Sanches: al lavoro con fiducia per l'estate

I dialoghi per Renato Sanches, scrive MilanNews.it, vanno avanti da diverse settimane: è l'obiettivo principale dei rossoneri per l'estate. Come scrive il portale specializzato, anche nella giornata appena andata in archivio ci sono stati contatti degli uomini mercato del Milan con il suo agente, l'influente Mendes, e il Lille: l'operazione a gennaio era molto complicata, si procede quindi con fiducia, ma sempre con cautela, verso l'estate.