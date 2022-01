Milan, continua la caccia al difensore: c'è anche Tanganga del Tottenham

Secondo quanto riportato da Sky Sports Uk, tra i difensori visionati dal Milan per sostituire gli infortunati Tomori e Kjaer, c'è anche Japeth Tanganga. Il centrale del Tottenham, che non sta trovando troppo spazio in questa stagione sotto la guida di Conte, potrebbe partire in prestito e rientra nei diktat del progetto rossonero.