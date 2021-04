Milan, dall'Inghilterra: Laxalt parziale contropartita per arrivare a Edouard

Secondo quanto riferito dal tabloid inglese The Sun, il Milan continua a essere fortemente interessato a Odsonne Edouard, attaccante di proprietà del Celtic già accostato ai rossoneri nel recente passato. Il club guidato dal direttore tecnico Maldini, sarebbe pronto a mettere sul piatto il cartellino di Diego Laxalt, attualmente in prestito in Scozia, come parziale contropartita per ottenere la punta.