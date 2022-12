Milan, De Ketelaere in vacanza fino al 13 dicembre. Poi partirà l'operazione rilancio a Dubai

Il Milan ha iniziato la sua settimana di doppie sessioni di allenamento e poi, a partire dall'11 dicembre, volerà a Dubai dove svolgerà un richiamo di preparazione fino al 20 dicembre. Al gruppo si unirà poche ore dopo, il 13 dicembre, anche Charles De Ketelaere dopo l'eliminazione dal Mondiale col suo Belgio e lo scarso minutaggio vissuto in Qatar. Il giocatore, scrive Tuttosport, è rientrato in patria e nelle scorse ore si è sentito con Stefano Pioli: ora staccherà la spina per qualche giorno, prima di tornare a disposizione dei rossoneri. E a quel punto, per lo stesso Pioli, inizierà l'operazione recupero del talento ex Bruges dopo una prima parte di stagione piuttosto complicata.