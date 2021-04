Milan, dietrofront in Superlega. Albertosi: "Berlusconi non avrebbe mai accettato di partecipare"

vedi letture

"Questa storia mi pare un bluff". Non usa giri di parole, l'ex rossonero Ricky Albertosi, commentando a La Gazzetta dello Sport il caos Superlega: "Non esiste, questi club per rientrare dei miliardi che hanno speso vogliono raccogliere altri soldi. Io la Coppa dei Campioni l'ho fatta col Cagliari e col Milan, ed è qualcosa di unico. Berlusconi non avrebbe avallato, anche perché non avrebbe messo in difficoltà il Milan".

Negli ultimi minuti (e in attesa del comunicato ufficiale), il Milan ha fatto sapere di voler ritirare la propria partecipazione alla Superlega.