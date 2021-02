Milan, Donnarumma: "Rinnovo? Vivo serenamente e voglio dare tutto per questa maglia"

Il portiere del Milan, Gianluigi Donnarumma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del derby contro l'Inter: "Dopo il lockdown e la partita contro la Juve è nato tutto il nostro percorso. Con Pioli lavoriamo bene e stiamo bene in campo, curando la fase difensiva al meglio. Dobbiamo continuare così, non abbiamo fatto ancora niente. Speriamo di continuare a divertirci".

Questo è il momento più bello della sua carriera?

"Dopo quello che ha portato alla vittoria della Supercoppa sì, quello è stato un momento indimenticabile".

Questo è il Milan più forte nel quale ha giocato?

"Siamo più squadra, non so se è il più forte. Stiamo bene tutti insieme e stiamo bene con tutto il gruppo".

Pensare allo scudetto?

"Il Milan può lottare e non si deve accontentare. Il nostro obiettivo è la Champions ma i conti si faranno alla fine. Sogno di giocare la Champions League, vogliamo riportare il Milan dove merita".

Cosa pensa di Ibrahimovic?

"Ibra è un campione, non molla mai e aiuta tutti. È il primo ad arrivare e l'ultimo ad andare via. È un esempio per tutti e ci sta dando una grande mano".

Ora la sfida all'Inter.

"Vivere un derby così è una bella emozione. Era da tanto che non si vedeva una stracittadina con questa classifica e siamo tutti entusiasti e consapevoli che dovremo fare una grandissima partita per portare a casa il risultato. Chiudo gli occhi e me la immagino: spero che la decida Ibrahimovic".

Si sente migliorato?

"In passato a volte sbagliavo negli atteggiamenti, ma con l'esperienza adesso sono maturato e miglioro durante ogni partita. Sono sulla strada giusta".

Come affronta la questione legata al suo rinnovo?

"La vivo serenamente, come sempre al Milan. Non tranquillo e cerco di dare sempre il massimo per me e per i miei compagni. Voglio dare tutto per questa maglia".