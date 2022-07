Milan, dopo De Ketelaere occhi sul difensore: in pole c'è sempre Tanganga del Tottenham

vedi letture

Con Charles De Ketelaere in arrivo, non si ferma qui il mercato del Milan. Il fantasista belga sbarcherà infatti nel capoluogo lombardo nelle prossime ore con il club rossonero che si concentrerà sui prossimi obiettivi. Il primo è un difensore con Japhet Tanganga del Tottenham che sarebbe favorito. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’alternativa sarebbe Diallo.