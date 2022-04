Milan, due settimane di esclusiva per Investcorp. Poi dentro o fuori: cessione o permanenza a Elliott

La trattativa per il passaggio di proprietà del Milan è in corso, con Investcorp che ha l'esclusiva per acquisire il club da Elliott. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport restano ancora due settimane circa di esclusiva, durante le quali verrà conclusa la due diligence, vale a dire l'analisi dei conti del Milan. Al termine di questo periodo non ci saranno proroghe, ma un vero e proprio dentro o fuori: questo significa che ci sarà la chiusura della trattativa e il passaggio di proprietà oppure il club di via Aldo Rossi resterà nelle mani di Elliott.