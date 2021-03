Milan, è emergenza attacco: anche Rebic in dubbio, Ibra ora è favorito per una maglia da titolare

vedi letture

Le novità di oggi in casa Milan riguardando ancora una volta l'attacco e non sono positive: dopo Leao e Mandzukic, anche Ante Rebic è in forte dubbio per la sfida di domani al Manchester United. Il croato oggi non si è allenato e a quanto punto schizzano in alto le possibilità di un "azzardo" Ibrahimovic già dal primo minuto nella sfida di domani sera: Rebic farà un provino domani per capire se potrà disputare la gara contro gli inglesi e lo stesso vale per il portoghese. Per quanto riguarda gli altri reparti, con Bennacer recuperato solo per la panchina, permane il ballottaggio tra Meitè e Tonali per il posto al fianco di Kessiè.