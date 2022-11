Milan e Giroud avanti insieme. Ma il nero su bianco del rinnovo potrebbe arrivare solo nel 2023

vedi letture

La Gazzetta dello Sport, dopo la straordinaria doppietta che ha regalato al Milan l'accesso agli ottavi di finale di Champions League, torna sul momento di Olivier Giroud e sulla sua situazione contrattuale con i rossoneri. L'accordo del francese scadrà al termine di questa stagione, nell'estate del 2023, ma il suo futuro a Milanello non sembra essere in discussione, anzi. Il club ed il giocatore sono in linea sulla volontà di proseguire assieme e così sarà, anche se ad oggi non ci sono date certe per il rinnovo: di certo si andrà dopo il Mondiale, competizione che Giroud potrebbe giocare, quindi verosimilmente il nero su bianco arriverà solo nel 2023.