Milan, Fonseca: "Leao fuori? Non c'è nessun problema, solo una scelta per la partita"

vedi letture

Paulo Fonseca, tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro l'Udinese: "Non c'è nessun messaggio, solo la voglia di vincere la partita con i giocatori che penso siano migliori in questo momento per affrontare una squadra come l'Udinese. Non c'è nessun problema con i giocatori, è stata solo una scelta per la partita".

Okafor e Pulisic li vedi in queste posizioni?

"Pulisic è più flessibile, ha maggior libertà. Okafor giocherà a sinistra come esterno".

Dopo la sconfitta di Firenze avresti voluto subito i giocatori?

"Io li voglio sempre con me per poter imparare, la sosta è sempre difficile per una squadra come il Milan perché rimaniamo sempre con 5-6 giocatori. Sono tornati bene dalle nazionali, abbiamo bisogno di tutti oggi: chi inizia e chi entra dopo, penso siano tutti pronti per aiutare la squadra".

Leao fuori: normale turnazione?

"Abbiamo tante partite adesso, la prossima tra tre giorni e devo pensare a tutto. Oggi ho scelto Okafor per cominciare, vediamo la prossima partita come sarà ma c'è bisogno di tutti".

Le formazioni ufficiali di Milan-Udinese

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson, Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Reijnders, Fofana; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata. A disposizione: Sportiello, Torriani, Loftus Cheek, Leao, Jimenez, Tomori, Liberali, Bartesaghi, Musah, Abraham. Allenatore: Fonseca

Udinese (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Tourè; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Zarraga, Zemura; Iker Bravo, Lucca. A disposizione: Sava, Padelli, Abankwah, Payero, Davis, Kamara, Palma, Brenner, Ebosse, Giannetti, Ekkelenkamp, Modesto, Pizarro. Allenatore: Runjaic