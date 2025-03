Milan, Furlani incontrerà i candidati per il ruolo di nuovo ds. Cardinale ha dato l'ok

vedi letture

Continua a tenere banco in casa Milan la ricerca del nuovo direttore sportivo, con il caos societario che dovrà essere risolto il prima possibile. Secondo quanto riportato da La Repubblica, in merito alla questione organigramma, la notizia è che l'amministratore delegato Giorgio Furlani, che nei giorni scorsi è stato negli Stati Uniti per parlare con il patron milanista Gerry Cardinale, ha ottenuto di incontrare personalmente i candidati al ruolo di ds, Igli Tare e Fabio Paratici, mentre esce dalla corsa Andrea Berta sta firmando con l’Arsenal. Furlani ha potere di firma, dunque è lui che decide.

Le parole di Moncada.

Prima della partita di ieri contro il Lecce, Geoffrey Moncada, in merito alla scelta del nuovo direttore sportivo, ha affermato: "Penso che il ruolo di direttore sportivo nel calcio sia importante, se c'è una persona che può aiutare il Milan la valutiamo e guardiamo però senza stress".

Il tabellino di Lecce-Milan 2-3.

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly (38' st Banda), Berisha (10' st Pierret), Helgason (29' st Ramadani); Pierotti (29' st Veiga), Krstovic, Tete Morente (38' st Rebic). A disp.: Fruchtl, Samooja, Gaspar, Rafia, N'Dri, Burnete, Karlsson, Tiago Gabriel, Kaba, Sala. All.: Giampaolo

Milan (4-2-3-1): Sportiello; Walker (29' st Sottil), Thiaw, Gabbia, Hernandez; Musah (29' st Fofana), Bondo (17' st Joao Felix); Jimenez (1' st Leao), Reijnders, Pulisic; Gimenez (17' st Abraham). A disp.: Nava, Torriani, Jovic, Chukwueze, Tomori, Florenzi, Bartesaghi, Terracciano. All.: S. Conceiçao

Arbitro: Doveri

Marcatori: 7' Krstovic (L), 14' st Krstovic (L), 23' st aut. Gallo (L), 28' st rig. Pulisic (M), 36' st Pulisic (M)

Ammoniti: Berisha, Krstovic (L), all.: Conceiçao, Abraham (M)