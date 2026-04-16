Milan, Gabbia: "Allegri un fuoriclasse, tutti nel gruppo squadra vogliamo che resti a lungo"

"Allegri è un fuoriclasse, tutti lo pensiamo all'interno del gruppo. Ha una gestione dei momenti, belli o brutti, incredibile. Sa sempre che corde toccare, poi sta a noi che scendiamo in campo cercare di assimilare le sue richieste, ma è stata una figura importantissima quest'anno. Tutto il gruppo è contento, siamo molto felici con lui e con il suo staff". Così Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha parlato della permanenza del tecnico Allegri in una intervista esclusiva concessa a MilanNews.it.

Si parla tanto del suo futuro in questi giorni. Quanto vorresti la sua permanenza al Milan?

"È il desiderio di tutta la squadra, non lo penso solo io. Ora parlo a nome di tutto il gruppo: siamo tutti ultra felici del mister e speriamo che possa rimanere con noi per moltissimo tempo. Ora però la cosa più importante sono i risultati che determinano tutto. Dobbiamo seguirlo e fare tutto al 100%, poi tutto andrà per il verso giusto".

Il difensore ha sottolineato come la squadra abbia sempre ricevuto un grande sostegno dal pubblico, ricordando le bellissime serate vissute sia in casa che in trasferta. Ha ammesso che, dopo una sconfitta come quella subita la domenica precedente, i fischi dei tifosi siano una reazione del tutto normale, dicendosi d'accordo con la posizione di Rabiot: secondo Gabbia, infatti, chiunque fosse stato sostituito in quel contesto avrebbe ricevuto lo stesso trattamento, segno che la contestazione non era indirizzata individualmente a Leão, ma alla squadra nel suo complesso. Ha poi ribadito l'impegno del gruppo nel voler riportare i tifosi dalla propria parte, evidenziando come quest'anno il loro supporto sia stato costante, rendendo il club quello con il maggior numero di presenze allo stadio. Infine, ha concluso ringraziando i sostenitori e assicurando che la squadra continuerà a mettere il cuore in campo per renderli orgogliosi.