Milan, Giroud resta il primo nome per l'attacco. Se sfuma, c'è l'idea Edin Dzeko

Nuova idea per l’attacco del Milan. I rossoneri restano sulle tracce di Olivier Giroud, attualmente impegnato con la Francia a Euro 2020, come primo obiettivo. Resta da capire se il Chelsea lo libererà effettivamente a costo zero. In caso contrario, secondo quanto riferito da Sky, il Milan potrebbe virare su un altro bomber di grande esperienza come Edin Dzeko. Al momento si tratta solo di un’idea, un po’ perché la Roma vorrebbe trattenere il bosniaco (corteggiato anche dalla Juventus), ma soprattutto perché l’operazione avrebbe costi diversi rispetto a quella che dovrebbe portare Giroud a Milanello.