Milan, Hauge potrebbe partire: sirene dalla Germania per l'attaccante norvegese

Mercato Milan attivo non solo in entrata. Il club rossonero sta valutando alcune cessioni per poter fare cassa e muoversi ulteriormente in futuro. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, fra i profili indiziati a lasciare Milano ci sarebbe Jens Petter Hauge. Il Torino sarebbe interessato al prestito mentre dalla Germania sarebbero arrivate offerte da Wolfsburg e Eintracht Francoforte. La valutazione del norvegese è di 15 milioni con la speranza della società che possa aprirsi un’asta.