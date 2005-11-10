Milan, Hojbjerg piaceva già prima del suo passaggio all'OM: ma ora servono cessioni

Il Milan è alla ricerca di nuovi innesti. La società rossonera vuole consegnare a mister Amorim una rosa di livello che possa tornare a competere per i primi posti della classifica. L'esclusione dalla Champions League ha lasciato molto amaro in bocca nei tifosi e la sconfitta contro il Cagliari dell'ultima giornata è costata non solo la panchina ad Allegri ma il posto alla dirigenza rossonera che è stata azzerata. Adesso l'obiettivo è ripartire con lo spirito giusto ed ottenere risultati consoni al blasone del club di via Aldo Rossi.

Il retroscena

Motivo per cui gli uomini mercato sono a caccia di giocatori di qualità. Per il centrocampo l'ultimo nome che potrebbe interessare è Pierre-Emile Hojbjerg. Il giocatore dell'Olympique Marsiglia è un profilo che piace e non da adesso. I rossoneri infatti avrebbero pensato al danese già prima del suo trasferimento fra le file dei biancoazzurri del sud della Francia.

Prima le cessioni

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, sarebbero già stati avviati i primi contatti con gli agenti del giocatore ma adesso la priorità sarebbe quella di cedere qualche giocatore in esubero. Jashari e Ricci, parlando sempre di centrocampo, sarebbero infatti in via di valutazione mentre un giocatore che potrebbe salutare a breve, si legge, potrebbe essere Estupinan.