Milan, i convocati di Pioli per la sfida col Cagliari: assenti Pellegri e Conti

L'allenatore del Milan Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera contro il Cagliari, gara valida per la seconda giornata di Serie A. Assente Pellegri, come annunciato ieri da Pioli, così come Andrea Conti che resta in uscita. Out anche gli infortunati Kessiè e Ibrahimovic, ecco l'elenco completo.

Portieri - Maignan, Plizzari, Tatarusanu.

Difensori - Ballo-Toure, Calabria, Florenzi, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti - Bennacer, Castillejo, Díaz, Krunic, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti - Giroud, Leao, Maldini, Rebic.