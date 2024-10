Milan, Ibrahimovic in arrivo a Milanello: obiettivo ricucire il gruppo dopo il ko di Firenze

vedi letture

L'aspetto più negativo della sconfitta di Firenze per il Milan non è stato tanto il numero di punti portati a casa, ma la chiara sensazione che qualcosa nel gruppo rossonero non stia funzionando a dovere. Il comportamento di Theo Hernandez e la querelle rigori ne sono un chiaro esempio.

Per questo motivo, scrive La Gazzetta dello Sport, sfruttando la sosta del campionato Zlatan Ibrahimovic sosterà a Milanello per cercare di rimettere insieme i pezzi dello spogliatoio di Paolo Fonseca. Un comportamento ben diverso da quello tenuto dallo svedese in occasione della precedente sosta, agli albori del campionato, quando, a causa di precedenti impegni, non tenne a rapporto la squadra nonostante fosse negli occhi di tutti il comportamento dello stesso Theo e di Rafa Leao nel cooling break dell'Olimpico durante il match contro la Lazio.

Probabile, per non dire probabilissimo, anche un faccia a facci con il tecnico portoghese che dopo la vittoria nel derby aveva avuto modo di assaporare un briciolo di serenità, prima dell'ennesimo problema di una stagione appena iniziata, ma che pare già lunghissima.