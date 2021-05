Milan, il riscatto di Tomori è una priorità: si lavora con il Chelsea per uno sconto

Il riscatto di Fikayo Tomori è la prima pietra per la Champions League. Il Milan ha la priorità di acquistare a titolo definitivo il difensore arrivato a gennaio in prestito dal Chelsea e starebbe lavorando con i Blues per abbassare la cifra pattuita di 28 milioni di euro. Il riscatto non è in dubbio, ma si cerca lo sconto. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.