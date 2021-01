Milan, l'obiettivo Simakan sostituito a fine primo tempo: c'è il mercato dietro al cambio?

Solo un tempo in campo per per Mohamed Simakan, difensore ventenne seguito con grande attenzione dal Milan. Il francese è rimasto in campo solo 45’ nel match vinto oggi contro il Lens. Dietro alla sua sostituzione un problema fisico accusato nel finale della prima frazione, sebbene sui social c’è chi non esclude che dietro il cambio inaspettato ci siano anche le sirene di mercato. Sicuramente Laurey ha preferito toglierlo per evitare guai peggiori che avrebbero compromesso la possibilità di monetizzare subito la cessione del calciatore.