Milan, Maldini vuole confermare Brahim Diaz ma il Real è pronto a riportarlo a casa

Brahim Diaz ha convinto senza mezzi termini la dirigenza del Milan, con Maldini che avrebbe già allacciato i primi contatti con il Real Madrid per discuterne l'eventuale futuro in rossonero. Il problema difficilmente superabile per il club di Elliott, è che i Blancos sono altrettanto soddisfatti della sua evoluzione e hanno tutta l'intenzione di riportarlo in Spagna al termine del prestito in Serie A. Lo stesso Zidane lo sta seguendo con attenzione anche in vista del probabile addio di Lucas Vazquez. Difficile che la società guidata da Florentino Perez, lasci partire l'attaccante a titolo definitivo. A riportarlo è AS.