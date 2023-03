Milan, Massara: "La sfida con il Napoli sarà molto stimolante, la affronteremo con fiducia"

Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, ha rilasciato un'intervista a Milan TV commentando il sorteggio dei quarti di finale di Champions League: "Nei quarti di finale sono tutti partite di grandi livello contro squadre forti. Siamo nelle migliori otto d'Europa. Sarà una sfida inedita e molto difficile contro un Napoli fortissimo. Sarà una sfida molto stimolante che affronteremo con fiducia".

Su come affrontare il Napoli. "Ci vorranno delle prestazioni di altissimo livello. Tre gare in venti giorni non aiutano, semmai complica la sfida per tutte e due. La prendiamo con coraggio e con la speranza di fare delle bellissime partite. Saranno partite spettacolari, Milan e Napoli hanno dimostrato di costruire un gioco bellissimo".

Sui traguardi raggiunti dal Milan. "E' un grande orgoglio, questo certifica l'ottimo lavoro del settore giovanile. Il risultato è qualcosa di speciale, siamo contenti del lavoro della squadra e del mister Abate. Siamo orgogliosi di essere l'unica formazione con la prima squadra ai quarti e la Primavera in semifinale di Youth League. E' un abbinamento vincente, speriamo di proseguire ancora".