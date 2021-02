Milan, mercoledì incontro con l'agente di Calhanoglu per accelerare sul rinnovo

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'agente di Hakan Calhanoglu è atteso a Casa Milan in settimana, probabilmente mercoledì, per provare ad avvicinare le parti al rinnovo di contratto del turco. Le parti, fino a poco tempo fa, era distanti, ma questo incontro potrebbe essere decisivo per accorciare le distanze ed arrivare al via libera.