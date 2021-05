Milan, niente riscatto per Meité: in estate tornerà al Torino

vedi letture

Meité non verrà riscattato dal Milan nel corso della prossima estate. Il giocatore, arrivato a gennaio in rossonero per 500mila euro di prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni, non rientra nei piani di Maldini e Massara, né tanto meno in quelli di Pioli, e dunque farà ritorno al Torino dopo 16 partite di cui solo 2 da titolare con il Milan. A riportarlo è l'edizione torinese de La Repubblica.