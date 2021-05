Milan, non ci sono dubbi sul futuro di Tomori: è già stato deciso il riscatto dal Chelsea

vedi letture

Sono bastate poche partite a Fikayo Tomori per mettere in mostra le sue qualità e per convincere il Milan a riscattarlo a fine stagione dal Chelsea: come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, il club rossonero ha già deciso di prendere il difensore inglese a titolo definitivo e quindi è pronto a versare i 28 milioni di euro necessari nelle casse dei Blues.