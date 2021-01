Milan, obiettivo Svanberg per l'estate: contatti avviati con il Bologna e l'agente

Il Milan sta lavorando per portare in rossonero per la prossima stagione il centrocampista del Bologna Mattias Svanberg. Ci sono stati fitti contatti negli ultimi giorni tra Sabatini e Massara, in ottimi rapporti fin dai tempi della Roma, ma anche con l'agente del calciatore. I rossoblu hanno detto no a una cessione invernale ma hanno aperto a un addio estivo. Il costo del cartellino è 15 milioni di euro, con i rossoneri che dovranno superare la concorrenza anche di Leicester e Southampton. A riportarlo è Sky Sport.