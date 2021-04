Milan, occhi su Kvaratskhelia del Rubin. Anche il Bayern Monaco lo segue

vedi letture

Khvicha Kvaratskhelia del Rubin Kazan è nel mirino delle big europee: ci ha pensato la Juve come rinforzo per l'attacco, ma anche il Milan avrebbe fatto un pensierino al 20enne georgiano che gioca in Russia. Per lui un'ottima stagione dal punto di vista dei numeri, tanto da attirare anche le attenzioni del Bayern Monaco, rivela oggi Tuttosport.