Milan ok col Genoa, Pioli: "Ma Giroud andava servito di più. Gabbia? Ragazzo affidabile"

Intervistato a MilanTv, Stefano Pioli ha commentato così il successo sul Genoa: "Sappiamo che era fondamentale. Due pareggi ci avevano deluso e complicato la classifica, che deve essere ottima alla fine. Più le partite andranno verso la fine campionato e più saranno tese, nervose. Abbiamo fatto la partita giusta, rischiando poco e realizzando le occasioni".

Sul Genoa: "Ci ha dato più di serenità tattica. Il Genoa non ha affrontato la partita per fare una fase difensiva bassa, quindi le nostre caratteristiche possono diventare decisive. Noi allenatori faremo le nostre valutazioni, ma siamo soddisfatti e vogliamo recuperare le energie perché martedì abbiamo una partita difficile".

Su Giroud: "Credo che oggi dovevamo servirlo di più. Kessie portava via un centrale, ma molte volte non lo abbiamo servito. Non ci sono dubbi sulle sue qualità, è un grande. Sta dando un grande contributo alla squadra".

Su Gabbia: "Matteo è uno di quei motivi per cui stiamo facendo questi risultati. E' un ragazzo affidabile, è preparato tatticamente e moralmente. Mi spiace per Calabria, ma quando hai a disposizione grandi persone è tutto più semplice."

Sulle prossime partite: "Le aspettative sono salite, dobbiamo essere bravi a saper gestire le pressioni. I miei ragazzi sono forti e dobbiamo continuare a provarci".