Milan, per Ibra sfida nella sfida con la Juventus: non ha mai segnato allo Stadium

Per Zlatan Ibrahimovic, quella contro la Juventus non è mai una sfida banale. Ma quella di domenica acquista ancora un'importanza maggiore visto che è un vero e proprio spareggio Champions. E per il match più importante della stagione il Milan e Stefano Pioli si affidano proprio all'attaccante svedese che dovrà trascinare tutto il giovane gruppo rossonero con la sua leadership e la sua personalità.

Come riporta questa mattina Tuttosport, ad inizio gennaio Ibra era stato costretto a saltare la sfida di andata contro la Juventus a causa di un problema muscolare al polpaccio. Stavolta invece ci sarà e per lui sarà anche una sfida nella sfida: allo Juventus Stadium, infatti, lo svedese non ha mai vinto e non ha mai nemmeno segnato. Non è difficile da immaginare che Zlatan scenderà quindi in campo con ancora più voglia perché deve sfatare a tutti i costi questo tabù (anche il Diavolo tra l'altro non ha mai vinto nel nuovo stadio della Juventus).