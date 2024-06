Milan, per la difesa spunta Diogo Leite: l'Union Berlino chiede 18 milioni per lui

Il Milan continua a trattare Zirkzee, ma pensa anche agli altri reparti: per quanto riguarda il difensore centrale di piede mancino, un nome che emerge in queste ore è quello di Diogo Leite dell'Union Berlino, rivela la redazione di Sky. Per lui tuttavia i tedeschi chiedono 18 milioni di euro.

Difensore centrale portoghese classe 1999, Diogo Leite ha disputato le ultime due stagioni in Bundesliga con la maglia dell'Union. In precedenza, aveva giocato con due delle più grandi squadre del suo paese, Porto (con cui è cresciuto nelle giovanili) e Braga. Leite piace molto anche a Fonseca, suo connazionale.