Milan, per Leao c'è in ballo anche il futuro. Il Barcellona pronto a offrire Ansu Fati

Dopo due panchine consecutive, la situazione Rafael Leao resta di stretta attualità in casa Milan. Il portoghese potrebbe partire dalla panchina anche contro il Monza e la sensazione è che solo un gol decisivo (al di là di eventuali buone prestazioni) possa riportare un po' di sereno intorno al talento portoghese.

In questi mesi il Milan, oltre a recuperarlo dal punto di vista tecnico, dovrà fare anche delle attente valutazioni per quel che riguarda il futuro del numero 10: sul suo contratto è presente una clausola da 175 milioni di euro che difficilmente verrà pagata, ma non sono da escludere offerte già la prossima estate. A quel punto starà proprio al Milan valutarle e scegliere il da farsi. Secondo la Gazzetta dello Sport, uno dei club interessati resta il Barcellona che per abbattere i costi potrebbe inserire come parziale contropartita tecnica il cartellino di Ansu Fati.

"Non voglio entrare nei dettagli. Io gestisco le cose con i calciatori in maniera diversa. Non c'è nessun conflitto tra noi, è solo una opzione dell'allenatore. Noi cerchiamo di motivare i giocatori con diverse modalità. Poi sta ai giocatori metterci la giusta abnegazione: non devo pregarli. Non mi riferivo a Leao quando parlavo di abnegazione. È difficile giocare con tre esterni. Pulisic non gioca nella posizione di Leao, Okafor sì. Oggi Leao è entrato bene, ha dato delle buone risposte. Poi se siamo onesti guardiamo la partita di Okafor, che ha giocato bene. È difficile per me decidere in questo momento. Leao sta lavorando per tornare in formazione, per me questa è la cosa più positiva", aveva detto il tecnico Paulo Fonseca dopo la partita persa col Napoli.